ЛНР и ДНР ждут скорых поставок российской вакцины "Спутник V"

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Поставки российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в самопровозглашенные Луганскую и Донецкую народные республики ожидаются в скором времени, сообщили в субботу в министерстве иностранных дел ЛНР.

"Вакцина от COVID-19 в ЛНР и ДНР может быть доставлена в ближайшие дни", - сказали в министерстве.

31 декабря глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что первая партия российской вакцины от COVID-19 "Спутник V" ожидается в течение января 2021 года. По его словам, первоочередная возможность вакцинации будет предоставлена гражданам, находящимся в зоне риска заражения коронавирусом, - работникам сферы здравоохранения и отдельным категориям сотрудников правоохранительных органов.

В свою очередь глава ДНР Денис Пушилин тогда же заявил, что в Донецке также ожидают поставки российской вакцины от коронавируса в январе.