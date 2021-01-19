Полиция ищет человека, прибывшего из Британии в Ростовскую область

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Полиция ведет поиски одного из прибывших в Ростовскую область из Великобритании с целью недопущения распространения нового штамма коронавируса, сообщил глава регионального управления Роспотребнадзора Евгений Ковалев на заседании регионального штаба по COVID-19.

"Мы продолжаем мониторинг людей, прибывающих из Великобритании. На сегодняшний день в Ростовской области их 20, из них 17 обследованы с отрицательным результатом, один человек потерялся, мы вместе с полицией его сейчас ищем", - сказал Ковалев.

О судьбе еще двух человек, прибывших в регион из Великобритании, Ковалев в ходе брифинга не упомянул.

Ранее глава регионального управления Роспотребнадзора сообщал, что всех прибывших из Великобритании в Ростовскую область будут тестировать на наличие нового штамма COVID-19.

В Великобритании в прошлом году была выявлена новая разновидность коронавируса N501Y, которая, по некоторым данным, имеет высокую скорость распространения. Ученым пока неизвестно о том, какое влияние новый штамм имеет на течение заболевания и как на него будут действовать вакцины. С 26 декабря 2020 года прибывающие в Россию из Великобритании обязаны уйти на двухнедельный карантин.