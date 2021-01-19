Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:13Заразились
на 19.01В России 3 612 800+21 734В мире 95 559 647+514 013

Полиция ищет человека, прибывшего из Британии в Ростовскую область

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Полиция ведет поиски одного из прибывших в Ростовскую область из Великобритании с целью недопущения распространения нового штамма коронавируса, сообщил глава регионального управления Роспотребнадзора Евгений Ковалев на заседании регионального штаба по COVID-19.

"Мы продолжаем мониторинг людей, прибывающих из Великобритании. На сегодняшний день в Ростовской области их 20, из них 17 обследованы с отрицательным результатом, один человек потерялся, мы вместе с полицией его сейчас ищем", - сказал Ковалев.

О судьбе еще двух человек, прибывших в регион из Великобритании, Ковалев в ходе брифинга не упомянул.

Ранее глава регионального управления Роспотребнадзора сообщал, что всех прибывших из Великобритании в Ростовскую область будут тестировать на наличие нового штамма COVID-19.

В Великобритании в прошлом году была выявлена новая разновидность коронавируса N501Y, которая, по некоторым данным, имеет высокую скорость распространения. Ученым пока неизвестно о том, какое влияние новый штамм имеет на течение заболевания и как на него будут действовать вакцины. С 26 декабря 2020 года прибывающие в Россию из Великобритании обязаны уйти на двухнедельный карантин.

Хроника 09 января 2020 года – 19 января 2021 годаПандемия коронавируса
Ростовская область МВД Роспотребнадзор Великобритания Коронавирус Евгений Ковалев

Новости

Экс-владельца ТЦ "Три кита" и "Гранд" задержали за самоуправство

В КЧР завершили спасательные работы на месте схода лавины

Арестован обвиняемый в краже с "самолета судного дня" в Таганроге

Арестован обвиняемый в краже с "самолета судного дня" в Таганроге

Задержан подозреваемый в краже оборудования с "самолета судного дня"

Докладчик ПАСЕ по Навальному решил съездить в Россию

Докладчик ПАСЕ по Навальному решил съездить в Россию

В "Росатоме" опровергли планы установить скульптуру Берии на ВДНХ

COVID в РФ начал уходить из больших городов в сельскую местность

COVID в РФ начал уходить из больших городов в сельскую местность

Ялта вернула шестичасовой график подачи воды после недели послабления

Суд вернул Навальному его иск к Пескову о защите чести и достоинства

Роспотребнадзор заявил о стопроцентной эффективности вакцины "Вектора"

Роспотребнадзор заявил о стопроцентной эффективности вакцины "Вектора"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');