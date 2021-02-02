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Три станции метро в центре Москвы закрыли по требованию полиции

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Работа трех станций московского метро ограничена по требованию полиции вечером во вторник, сообщил столичный департамент транспорта.

"По требованию полиции до особого распоряжения на вход и выход закрыты станции "Охотный ряд", "Площадь революции" и "Александровский сад", - говорится в сообщении департамента, опубликованном в Телеграм-канале.

Поезда следуют через эти станции без остановок, уточняют власти Москвы.

Ранее корреспондент "Интерфакса" передал, что станции метро "Охотный ряд" и "Театральная" в центре Москвы закрыты для пассажиров на вход и выход. Перед тем, как закрыть станцию "Охотный ряд", всех, кто находился на Манежной площади, правоохранительные органы попросили спуститься в метро.

Ранее в соцсетях появились сообщения, что сторонники Алексея Навального планируют провести на Манежной площади несанкционированную акцию после того, как суд заменил оппозиционеру условный срок на реальный.

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