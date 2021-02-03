Макрон написал твит на русском языке

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к читателям своего твиттера на русском языке, призвав освободить российского оппозиционного полититка Алексея Навального.

"Приговор Алексею Навальном недопустим. Политические разногласия ни при каких обстоятельствах не являются преступлением. Мы призываем к его немедленному освобождению. Соблюдение прав Человека, так же, как и демократических свобод, не могут быть предметом обсуждения", – написал Макрон.

Приговор Алексею @Navalny недопустим. Политические разногласия ни при каких обстоятельствах не являются преступлением. Мы призываем к его немедленному освобождению. Соблюдение прав Человека, так же, как и демократических свобод, не могут быть предметом обсуждения. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 2, 2021

Как правило, лидеры государств комментируют ситуацию в России на родных языках.

Ранее американский сенатор-республиканец Митт Ромни пообещал представить законопроект о санкциях против граждан России, ответственных за ситуацию с Навальным.

Во вторник Симоновский суд Москвы назначил Алексею Навальному 3,5 года лишения свободы за нарушения правил условного срока по делу "Ив Роше".