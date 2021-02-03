Акцию в Москве после суда над Навальным пресекли заполночь

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных заполночь пресекли несанкционированную акцию в центре Москвы, на которую вышли сторонники оппозиционера Алексея Навального, получившего во вторник реальный срок заключения вместо условного.

Первоначально протестующие планировали собраться на Манежной площади, однако правоохранители ее превентивно перекрыли. На вход и выход были закрыты также три центральных станции метро - "Охотный ряд", "Площадь Революции" и "Александровский сад".

Когда люди стали концентрироваться на Тверской улице, правоохранители предупредили их о недопустимости проведения несанкционированной акции и начали оттеснять в район Столешникова переулка.

Митингующие переместились на соседние улицы - Петровка и Большая Дмитровка, где организовали небольшое шествие, частично перекрыв движение. Но вскоре участников акции вновь встретил ОМОН.

На Петровке силовики применили резиновые дубинки. Очевидцы сообщили о том, что несколько человек пострадали, в том числе журналист Real View Фёдор Худокормов. Подтверждением этой информации "Интерфакс" не располагает. Издание The Bell сообщило о задержании своих журналистов Анастасии Стогней и Валерия Позычанюка.

По данным правозащитных организаций, в автозаках оказались сотни человек.

Симоновский суд столицы на выездном заседании в Мосгорсуде во вторник удовлетворил ходатайство столичного управления ФСИН, отменив Навальному условное наказание и заменив его на 3,5 года колонии общего режима, которые ранее были назначены ему приговором суда по делу "Ив Роше". В декабре 2014 года Навальный и его брат Олег были признаны виновными в хищении.

Согласно решению суда, Навальному зачли срок, проведенный под домашним арестом в период следствия и суда в 2014 году, в срок отбывания наказания по расчету "день в день". По словам его адвоката, фактически оппозиционер проведет в колонии около 2 лет и 8 месяцев. Таким образом, если решение в отношении Навального вступит в законную силу, он выйдет на свободу в октябре 2023 года.

После заседания Симоновского суда защита заявила, что обжалует в Мосгорсуде и кассации сегодняшнее постановление суда, а также обратится в Кабинет министров Совета Европы в связи с неисполнением решения ЕСПЧ в отношении Навального по делу "Ив Роше".