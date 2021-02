Сенатор США представит законопроект о санкциях из-за ситуации с Навальным

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Сенатор-республиканец Митт Ромни заявил, что планирует представить законопроект о введении санкций в отношении "ответственных" за ситуацию с российским оппозиционером Алексеем Навальным.

"Сильные лидеры не должны сажать в тюрьму противников, чтобы сохранить власть. (...) На этой неделе мы внесем законопроект о введении санкций в отношении тех, кто несет ответственность за эти действия (решение суда о назначении Навальному реального срока - ИФ)", – написал Ромни в своем твиттере.

Strong leaders don"t have to jail adversaries to maintain power. First, Alexei Navalny was poisoned, and when unsuccessful, the Putin regime has now jailed him following a sham of a trial. We'll be introducing legislation this week to sanction those responsible for these acts. https://t.co/nmDhn3b9OL