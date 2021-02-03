Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:58Заразились
на 02.02В России 3 884 730+16 643В мире 103 412 982+447 127

Сенатор США представит законопроект о санкциях из-за ситуации с Навальным

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Сенатор-республиканец Митт Ромни заявил, что планирует представить законопроект о введении санкций в отношении "ответственных" за ситуацию с российским оппозиционером Алексеем Навальным.

"Сильные лидеры не должны сажать в тюрьму противников, чтобы сохранить власть. (...) На этой неделе мы внесем законопроект о введении санкций в отношении тех, кто несет ответственность за эти действия (решение суда о назначении Навальному реального срока - ИФ)", – написал Ромни в своем твиттере.

Симоновский суд столицы на выездном заседании в Мосгорсуде во вторник удовлетворил ходатайство столичного управления ФСИН, отменив Навальному условное наказание и заменив его на 3,5 года колонии общего режима, которые ранее были назначены ему приговором суда по делу "Ив Роше".

Согласно решению суда, Навальному зачли срок, проведенный под домашним арестом в период следствия и суда в 2014 году, в срок отбывания наказания по расчету "день в день". По словам его адвоката, фактически оппозиционер проведет в колонии около 2 лет и 8 месяцев. Таким образом, если решение в отношении Навального вступит в законную силу, он выйдет на свободу в октябре 2023 года.

США Митт Ромни Алексей Навальный

Новости

Украина начнет прививки вакциной Pfizer

Собравший для врачей 32 млн фунтов ветеран умер в возрасте ста лет

Собравший для врачей 32 млн фунтов ветеран умер в возрасте ста лет

Сурок из Пенсильвании предсказал еще шесть недель зимы

Сурок из Пенсильвании предсказал еще шесть недель зимы

В Берлине высказались против идеи США снабдить "Северный поток 2" механизмом отключения

В Берлине высказались против идеи США снабдить "Северный поток 2" механизмом отключения

На российского дипломата завели дело за попытку вывезти валюту из Молдавии

Robinhood за несколько дней привлек дополнительный капитал на $3,4 млрд

SpaceX запустит на орбиту полностью гражданский экипаж

Что случилось этой ночью: вторник, 2 февраля

США обвинили Китай в краже медицинских данных американцев

В Китае десятки людей арестованы за продажу поддельной COVID-вакцины

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');