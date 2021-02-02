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Штаб Навального в Краснодаре отказался призывать людей на протесты

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Штаб Алексея Навального в Краснодаре во вторник вечером не планирует протестных действий после того, как суд заменил оппозиционеру условный срок на реальный.

"Друзья, мы разделяем ваш гнев. Но мы не можем подвергнуть вас риску, тем более, что сейчас просто не хватит адвокатов, чтобы вас защитить", – говорится в заявлении штаба в телеграме. – "Сегодня все самое главное происходит в Москве. А мы настраиваемся на упорную работу и мыслим трезво. Надеемся, что и вы тоже!".

Во вторник Симоновский суд Москвы на выездном заседании отменил условный срок оппозиционеру Алексею Навальному по "делу Ив Роше" и назначил ему наказание в виде 3,5 лет колонии общего режима.

Сторонники Навального вышли на улицы в Москве и Санкт-Петербурге.

Суд над Алексеем Навальным

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Краснодар Алексей Навальный

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