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Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в Пакистане

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" зарегистрирована в Пакистане, говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) во вторник.

"РФПИ объявляет об одобрении применения российской вакцины против коронавируса "Спутник V" Управлением по контролю за лекарственными средствами Пакистана (Drug Regulatory Authority of Pakistan, DRAP)", - отмечается в сообщении.

Там уточняется, что Пакистан стал 22-й страной в мире, одобрившей вакцину "Спутник V". "Вакцина зарегистрирована в Пакистане в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization) на основании данных клинических исследований "Спутник V" в России", - поясняется в сообщении.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев, которого цитирует пресс-служба фонда, отметил, что Пакистан является одной из самых густонаселенных стран мира и включение "Спутника V" в национальной портфель препаратов против коронавируса является важным шагом в плане защиты здоровья людей.

Вакцина "Спутник V" в настоящее время зарегистрирована в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане и Мьянме.

"Спутник V" стала первой российской вакциной от коронавируса, зарегистрированной в РФ. 18 января в России началась массовая вакцинация населения от COVID-19, на данный момент прививку делают "Спутником V". По данным на 8 февраля, выпущено 8,62 млн доз вакцины, в регионы доставлено 5,3 млн.

Хроника 09 января 2020 года – 09 февраля 2021 годаПандемия коронавируса
Спутник V Пакистан РФПИ Кирилл Дмитриев Коронавирус

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