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Канцлер Австрии поддержал позицию Германии по "Северному потоку 2"

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Австрия поддерживает позицию ФРГ по "Северному потоку 2", заявил канцлер республики Себастьян Курц.

"Я приветствую тот факт, что немецкое правительство и дальше придерживается позиции по "Северному потоку 2", - сказал он изданию Welt am Sonntag.

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По его словам, это "европейский проект". "Тот, кто думает, что новый газопровод существует только в интересах России, тот ошибается", - заявил Курц.

Позиция Германии заключается в том, что "Северный поток 2" - это экономический аспект взаимодействия с Россией и проект должен быть реализован в интересах граждан ФРГ, несмотря на политические разногласия с РФ.

Накануне канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что позиция ФРГ по "Северному потоку 2" на фоне дела российского оппозиционера Алексея Навального и высылки дипломатов из РФ пока остается неизменной.

Германия Австрия Себастьян Курц Северный поток 2

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