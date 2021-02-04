Эстония призвала ЕС к санкциям против РФ из-за решения суда по Навальному

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лииметс (Eva-Maria Liimets) призвала Европейский союз наложить санкции против России в связи с решением суда о замене условного срока Алексея Навального по делу "Ив Роше" на реальный.

"Если Навального не освободят немедленно и к мирным демонстрантам не будут относиться справедливо, Европейский Союз также должен решительно отреагировать. Это означает, в числе прочего, наложение санкций на виновных в описанных эпизодах", - говорится в ее заявлении, распространенном МИД Эстонии в среду.

По мнению Лииметс, прежние санкции показали свою эффективность и "помогли предотвратить худшее во многих местах".

"Мы продолжим внимательно следить за развитием ситуации и постоянно консультироваться с союзниками и партнерами, чтобы найти подходящие и эффективные решения", - добавила министр.

Она отметила, что ее страна как сосед России "с озабоченностью наблюдает за растущим в РФ климатом страха" и считает соблюдение прав человека, включая свободу выражения мнений и собраний, единственно возможным решением.

"Европейский суд по правам человека постановил, что первоначальный приговор Алексею Навальному был произвольным и явно необоснованным. Тем более, что действия России идут вразрез с международными обязательствами страны. Напомним, что мандат российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы был восстановлен совсем недавно, что эстонская делегация посчитала явно преждевременным", - сказала Лииметс.

Симоновский суд столицы на выездном заседании в Мосгорсуде во вторник удовлетворил ходатайство столичного управления ФСИН, отменив Навальному условное наказание и заменив его на 3,5 года колонии общего режима, назначенные ему еще в 2014 году по делу "Ив Роше". С учетом времени, проведенного под домашним арестом, срок отбывания наказания составит 2 года 8 месяцев. Брат политика Олег Навальный, также осужденный по делу о хищении средств компании "Ив Роше", провел в колонии 3,5 года.

ЕСПЧ в 2017 году признал несправедливым судебное разбирательство в отношении братьев Навальных и обязал Россию отменить обвинительный вердикт и выплатить им компенсацию в более чем 80 тысяч евро, но отказался считать преследование политически мотивированным. Президиум Верховного суда РФ не стал отменить приговор, но компенсацию российские власти выплатили. В 2019 году ЕСПЧ присудил Алексею Навальному компенсацию в 20 тысяч евро из-за домашнего ареста, посчитав, что мера пресечения оппозиционеру была избрана по политическим мотивам.