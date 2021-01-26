Комитет ПАСЕ рекомендовал подтвердить полномочия делегации РФ в полном объеме

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Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Комитет по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации. Об этом сообщил "Интерфаксу" глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Он выразил надежду "на дальнейший конструктивный подход ПАСЕ". По словам Слуцкого "ни одна поправка украинской делегации не была поддержана".

В понедельник, 25 января, по инициативе Украины были оспорены полномочия российской делегации. Комиссия ПАСЕ по мониторингу должна была подготовить специальный доклад в течение 24 часов, который ассамблея рассмотрит до конца сессии, после чего будет принято окончательное решение.

Ранее Слуцкий заявил, что Россия не выйдет из Совета Европы и его Парламентской ассамблеи, несмотря на оказываемое давление.

"Как бы ни изощрялись наши стратегические друзья, им не удастся через кейс Навального или как-либо иначе добиться выхода России из Совета Европы. Россия вернулась в Совет Европы, и кто бы как ни хотел противного, добиться нашего выхода из самой широкоохватываемой организации в Европе и ее Парламентской Ассамблеи, ПАСЕ - не получится, не надейтесь", - сказал Слуцкий на видео, опубликованном в его телеграме.

Российская делегация не участвовала в сессиях ПАСЕ после того, как была лишена части своих полномочий из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. 26 июня 2019 года ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации в ассамблее.