В Конгресс США внесен законопроект о санкциях против РФ из-за Навального

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Шесть американских сенаторов внесли в Конгресс США законопроект о введении санкций в отношении ряда чиновников из России в связи с ситуацией с российским оппозиционным политиком Алексеем Навальным.

Демократы Крис Кунс, Бен Кардин, Крис Ван Холлен, Дик Дурбин и республиканцы Митт Ромни, Марко Рубио представили двухпартийный законопроект о привлечении России к ответственности за "злонамеренную деятельность", сообщается на сайте Рубио.

Законопроект предписывает администрации президента США Джо Байдена определить, нарушил ли Кремль законы, запрещающие применение химического и биологического оружия. Если будет установлено, что те или иные чиновники нарушили международное законодательство, предлагается ввести против них санкции.

Также, согласно документу, президент США должен не позднее, чем через 90 дней после вступления в силу законопроекта, представить Конгрессу доклад с указанием лиц, ответственных за предполагаемое отравление Навального. В отношении этих лиц предлагается ввести санкции в соответствии с глобальным "актом Магнитского".

Кроме того, законодатели предлагают не позднее 180 дней со дня принятия настоящего законопроекта госсекретарю США по согласованию с директором Национальной разведки представить Конгрессу доклад с подробным изложением обстоятельств убийства оппозиционного российского политика Бориса Немцова. В отношении виновных также предлагается ввести санкции.

Помимо прочего, сенаторы требуют составить доклад об активах президента России Владимира Путина и его ближайшего окружения.

Законодатели также настаивают, чтобы госсекретарь решительно призвал правительство Германии отказаться от поддержки проекта "Северный поток 2", который, по их мнению, "сделает Европу более зависимой" от России.

Наряду с этим, в законопроекте содержится призыв к освобождению политических заключенных.

"Конгресс призывает правительство Российской Федерации немедленно освободить Навального и всех других политических заключенных, которые в данный момент находятся в тюрьме за осуществление своих основных прав", - говорится в тексте законопроекта.

2 февраля Симоновский суд на выездном заседании в Мосгорсуде удовлетворил ходатайство столичного управления ФСИН, отменив Навальному условное наказание и заменив его на 3,5 года колонии общего режима, которые ранее были назначены ему приговором суда по делу "Ив Роше". Фактически он должен провести в заключении 2 года 8 месяцев. В декабре 2014 года Навальный и его брат Олег были признаны виновными в хищении. Братья свою вину не признали. ЕСПЧ в 2017 году признал несправедливым судебное разбирательство в отношении Навальных.

Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. Пятеро непосредственных участников убийства к настоящему времени осуждены к реальному лишению свободы.

Ранее официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко заявила "Интерфаксу", что ведомство продолжает расследование уголовного дела против предполагаемого заказчика и организатора убийства Руслана Мухудинова (в 2015 году объявлен в международный розыск - ИФ), а также его сообщников.

Московский окружной военный суд 13 июля 2017 года назначил Зауру Дадаеву, признанному присяжными виновным в исполнении убийства Немцова, наказание в виде 20 лет лишения свободы. Четверым фигурантам, признанным присяжными соучастниками убийства, назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 11 до 19 лет.