Совет директоров Белгазпромбанка назначил нового председателя правления

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Совет директоров ОАО "Белгазпромбанк" (основные акционеры - "Газпром" и Газпромбанк) 15 января избрал председателем правления банка Надежду Ермакову, сообщил представитель белорусской кредитной организации. Ермакова полгода возглавляла временную администрацию Нацбанка в Белгазпромбанке.

9 декабря Нацбанк Белоруссии (НББ) сообщил, что временная администрация прекратила работу в Белгазпромбанке и что совет директоров банка утвердил новое правление. И.о. предправления тогда была назначена заместитель председателя Ирина Потапова.

Временную администрацию в Белгазпромбанк ввели 15 июня 2020 года на полгода после того, как в отношении бывшего руководителя банка Виктора Бабарико и шести из девяти членов предыдущего состава правления были возбуждены уголовные дела. Бабарико обвинили в финансовых махинациях после того, как в мае он объявил о намерении участвовать в президентских выборах. Уже после его ареста Центризбирком Белоруссии отказал ему в регистрации кандидатом.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 24 ноября заявил, что государство не планирует ликвидировать Белгазпромбанк. По его словам, судьбу банка он обсуждал в том числе с президентом России Владимиром Путиным. Еще до выборов, в конце июня 2020 года он говорил, что власти страны "прихлопнули газпромовский банк".

В ноябре же Лукашенко отмечал, что бизнес банка не восстановлен в полном объеме из-за позиции "партнеров". По его словам, белорусская сторона "предложила российским и другим акционерам совместно работать в Белгазпромбанке", но акционеры банка "не хотят работать". "Не хотят работать - не надо. Значит, мы будем работать сами. В трудный период мы поддержали банк, восстановили его, поддержали ликвидность, восстановили его работоспособность. Я думаю, мы справимся, не такая это большая проблема", - добавил тогда президент.