Йеллен обсудит ситуацию с GameStop с финансовыми регуляторами

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Глава Минфина США Джанет Йеллен планирует обсудить волатильность на рынке, связанную с акциями корпорации GameStop с с чиновниками основных американских финансовых регуляторов, пишет The Wall Street Journal. Такая встреча может пройти уже 4 февраля.

Речь идет о представителях Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США, Федеральной резервной системы (ФРС), Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка и Комиссии по торговле товарными фьючерсами (Commodity Futures Trading Commission, CFTC), сообщила пресс-секретарь Минфина Александра Ламанна.

"Министр Йеллен считает, что целостность рынков важна, и она призвала обсудить волатильность на финансовых рынках, и соотносится ли недавняя активность с задачей защиты инвесторов и понятием справедливых и эффективных рынков", - сказала Ламанна.

29 января SEC заявила, что намерена провести проверку действий некоторых трейдинговых платформ, на прошлой неделе ограничивших возможность торговать акциями таких компаний, как GameStop и AMC Entertainment Holdings Inc., которые ранее подскочили в цене из-за спроса со стороны индивидуальных инвесторов.

Аналитики считают, что в результате нынешней ситуации SEC может ужесточить требования к брокерским фирмам, чтобы гарантировать достаточность капитала в период рыночной волатильности.

Некоторые конгрессмены также предложили законодательные изменения, включая ограничение торговли в "шорт" и введение налогов на финансовые транзакции.

Во вторник было зафиксировано максимальное дневное падение акций GameStop в процентном отношении - на 60%, до $90 за акцию. Однако прирост их стоимости с начала года все еще существенен - 378%.