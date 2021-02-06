Европейская внешнеполитическая служба подвела итог визита Борреля в РФ

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель в ходе своего визита в Москву 4-6 февраля обсудил отношения между Евросоюзом и Россией и глобальную геополитическую обстановку с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, говорится в коммюнике по итогу этого визита.

"Дипломатические каналы должны оставаться открытыми не только для деэскалации кризисов или инцидентов, но и для прямого обмена мнениями, передачи твердых и откровенных посланий, особенно когда отношения далеки от удовлетворительных", - приводятся слова Борреля в сообщении Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"Я проинформирую своих коллег из ЕС об итогах моего визита на Совете по иностранным делам 22 февраля, где мы проведем специальное обсуждение отношений между ЕС и Россией в преддверии стратегических дебатов по отношениям между ЕС и Россией на мартовском Европейском совете", - заявил глава дипломатии ЕС.

Боррель находился с первым официальным визитом в России с 4 по 6 февраля.