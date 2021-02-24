Финансовый директор GameStop уйдет в отставку в конце марта

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Финдиректор корпорации GameStop, владельца сети магазинов видеоигр, Джим Белл уйдет в отставку 26 марта, через несколько недель после взлета котировок компании, который сменился падением. Белл с июня 2019 года был финдиректором и исполнительным президентом GameStop.

Компания не назвала причину ухода Белла, но отметила "его значительный вклад и лидерские качества, включая инициативы в период пандемии COVID-19 в прошлом году".

В GameStop начали искать замену Беллу. Если кандидат на эту должность не будет найден до конца марта, врио финдиректора будет назначена главный бухгалтер компании Диана Джаджех.

Сооснователь Chewy Райан Коэн, который владеет 13% GameStop через инвесткомпанию RC Ventures, в ноябре потребовал, чтобы совет директоров GameStop пересмотрел бизнес-стратегию и сократил зависимость бизнеса от физического ритейла, вместо этого сфокусировавшись на электронной торговле.

Уход Белла, который не связан с разногласиями по поводу операций, политики или практик компании, последовал за новыми назначениями в руководство ритейлера. В том числе GameStop объявила о назначении Мэтта Френсиса, бывшего топ-менеджера Amazon.com, на новую должность главного технологического директора.

GameStop вошла в число компаний, котировки которых взлетели в конце января в связи с активностью пользователей платформы Reddit и других соцсетей. Бумаги GameStop подорожали с $20 до $483 за две недели в январе, поскольку индивидуальные инвесторы призывали друг друга покупать акции компании, на понижение которых играли хедж-фонды.

Американские регуляторы начали расследование в связи с ситуацией, чтобы выяснить, связан ли скачок котировок GameStop и ряда других компаний с рыночной манипуляцией или другими видами правонарушений.

Комитет по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США на прошлой неделе провел слушания на тему скачка акций GameStop и ряда других компаний с участием руководителей трейдинговой платформы Robinhood Markets Inc., гиганта в сфере электронной торговли Citadel Securities, социальной сети Reddit и хедж-фонда Melvin Capital Management.

Акции GameStop подорожали примерно на 13% в понедельник после того, как один из инвесторов компании Кит Гилл сообщил об увеличении своей доли. По итогам торгов во вторник бумаги компании подешевели на 2,2%, до $44,97.