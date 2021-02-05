Нидерланды проверят доводы РФ о введении суда в заблуждение по иску "ЮКОСа"

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Россия обратилась в прокуратуру Нидерландов, заявив, что суд по делу о выплате бывшим акционерам "ЮКОСа" $57 млрд был введен в заблуждение, сообщил замминистра юстиции РФ Михаил Гальперин.

"Истцы все эти годы фальсифицировали доказательства и сознательно вводили арбитраж и нидерландских судей в заблуждение. Эти факты по нашему заявлению изучаются нидерландской прокуратурой", - сказал Гальперин на заседании Верховного суда Нидерландов в пятницу. Речь замглавы Минюста предоставлена журналистам российским министерством.

В ходе выступления Гальперин отметил, что Россия как суверенное государство никогда не давала согласия на передачу этого спора в арбитраж. "Договор к Энергетической хартии прямо предусматривает возможность временного применения только тех его положений, которые не противоречат российскому законодательству. Российский Конституционный суд недавно разъяснил, что Россия не могла временно применять арбитражные оговорки в нератифицированных международных договорах, так как это противоречит Конституции", - подчеркнул замминистра.

Он также заявил, что это дело не должно рассматриваться в контексте политических отношений России и Запада.

"Мы не питаем иллюзий, что Россия в эти дни может рассчитывать на благосклонное отношение со стороны европейской общественности. Российскую Федерацию на разных площадках пытаются обвинять в агрессивных действиях, несоответствии стандартам либеральной западной демократии и даже игнорировании международных обязательств. Но сегодняшнее дело не про отношение к России. Оно не про политику и эмоции, а про фундаментальные правовые позиции, которые определят облик нидерландского и международного права на долгие годы вперед", - сказал Гальперин.

"Я надеюсь, что этот высокий суд не попадет под влияние политических соображений и сфокусируется только на правовых аспектах кассационной жалобы", - добавил он.

В июне прошлого года Верховный суд Нидерландов, опираясь на мнение прокуратуры страны, принял к рассмотрению кассационную жалобу РФ с требованием отменить решение Апелляционного суда Гааги от 18 февраля 2020 года, который обязал Россию выплатить $57 млрд бывшим акционерам "ЮКОСа". В октябре Россия также обратилась в Верховный суд Нидерландов с просьбой приостановить исполнение решения апелляционного суда.

Позиция России

Минюст РФ, сообщая о принятии к рассмотрению жалобы РФ, пояснил, что Верховный суд Нидерландов должен рассмотреть по существу "приведенные РФ доводы о многочисленных юридических ошибках, допущенных апелляционной инстанцией при толковании положений международного права, неправомерном отказе принять во внимание доказательства мошенничества экс-акционеров "ЮКОСа" (они же фактически контролируют истцов), противоречии решения Апелляционного суда Гааги публичному порядку Нидерландов и ЕС".

Россия обжаловала в Верховном суде Нидерландов решение Апелляционного суда Гааги в мае. В Минюсте отмечали, что Апелляционный суд "пренебрег многочисленными фактами нарушения истцами антикоррупционного и "антиотмывочного" регулирования".

По мнению министерства, решение Апелляционного суда Гааги не соответствует позиции Европейского суда по правам человека, который "в своих решениях неоднократно отвергал обвинения в адрес РФ в "политической мотивации" и "репрессивном характере" налоговых мер, принятых в отношении "ЮКОСа".

Иск экс-акционеров "ЮКОСа"

В 2005 году дочерние компании Group Menatep Limited - Hulley Enterprises (Кипр) и Yukos Universal Limited (о.Мэн), которые владели суммарно 51% "ЮКОСа", подали иск к России в суд Гааги с требованием взыскать ущерб на сумму $28,3 млрд. Общая сумма претензий к РФ с учетом иска пенсионного фонда "ЮКОСа" Veteran Petroleum Ltd. составляла $33,1 млрд. Впоследствии сумма компенсации повышалась.

В июле 2014 года гаагский арбитраж удовлетворил иски упомянутых компаний и обязал Россию выплатить $50 млрд. В ноябре 2014 года Россия подала в Окружной суд Гааги три ходатайства об отмене арбитражных решений. Тем не менее, в июне-августе 2015 года экс-акционеры "ЮКОСа", не дожидаясь решения по жалобе РФ, начали процесс приведения в исполнение в судах США, Франции, Бельгии, Германии и Великобритании решения Гаагского суда.

Со временем сумма взыскания выросла до $57 млрд. 20 апреля 2016 года Окружной суд Гааги отменил арбитражные решения. При этом Окружной суд удовлетворил ходатайство России на основании одного из шести представленных аргументов, сочтя его убедительным и решив не тратить время на рассмотрение пяти остальных.

Позднее иски об аресте активов России в Германии, Индии, Франции и Бельгии были либо отозваны истцами, либо отменены судами этих стран. В настоящий момент все исполнительные производства против РФ, инициированные экс-акционерами "ЮКОСа", прекращены или приостановлены.