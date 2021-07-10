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Экс-сотрудник службы безопасности ЮКОСа этапирован в СИЗО "Лефортово"

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Бывший глава отдела внутренней экономической безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин, осуждённый к пожизненному заключению, этапирован из колонии "Черный дельфин" в следственный изолятор "Лефортово" в Москве, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников.

"Алексей Пичугин в данный момент находится в СИЗО-2 ФСИН России ("Лефортово")", - сказал Мельников.

По его словам, когда члены ОНК запросили встречу с Пичугиным, им отказали. "Отказ сотрудники "Лефортово" мотивировали тем, что в настоящий момент, согласно постановлению главного санитарного врача ФСИН, все прибывшие заключённые должны проходить 21-дневный карантин в связи с действующими ограничениями из-за распространения коронавирусной инфекции", - пояснил Мельников.

Пичугин в настоящее время отбывает пожизненное заключение в колонии "Черный дельфин" в Оренбургской области. Первым приговором ему было назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы. По итогам второго процесса его осудили к пожизненному заключению.

Пичугин был задержан в 2003 году по подозрению в убийстве и нескольких покушениях. В 2005 году Мосгорсуд на основании вердикта присяжных признал его виновным в убийстве супругов Гориных, в покушении на жизнь бывшего начальника управления общественных связей мэрии Москвы и бывшего советника главы ЮКОСа Михаила Ходорковского Ольги Костиной, а также в избиении бывшего начальника управления делами ЗАО "Роспром" Виктора Колесова. Пичугин получил 20 лет тюрьмы в колонии строгого режима. Этот приговор был подтвержден в Верховном суде.

Спустя некоторое время против Пичугина было возбуждено еще одно уголовное дело. В 2006 году Мосгорсуд приговорил его к 24 годам тюрьмы в колонии строгого режима, признав виновным в организации в 1998 году убийства главы ТОО "Торговая фирма "Феникс" Валентины Корнеевой и мэра Нефтеюганска Владимира Петухова.

Прокуратура обжаловала этот приговор в Верховном суде РФ, который отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение. В итоге в 2007 году Мосгорсуд приговорил Пичугина к пожизненному заключению с отбыванием наказания в колонии особого режима.

ЕСПЧ признал несправедливым процесс в РФ по делу Пичугина. Тем не менее, президиум Верховного суда отказался отправить на пересмотр его уголовное дело.

ЮКОС Алексей Пичугин Алексей Мельников

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