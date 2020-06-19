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Суд Нидерландов принял жалобу РФ на решение о выплате экс-акционерам "ЮКОСа" $57 млрд

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Верховный суд Нидерландов признал приемлемой кассационную жалобу РФ на решение Апелляционного суда Гааги о выплате бывшим акционерам "ЮКОСа" $57 млрд, сообщили в пресс-службе министерства юстиции РФ.

"Сегодня Верховный суд Нидерландов, опираясь на мнение прокуратуры Нидерландов, принял к рассмотрению кассационную жалобу РФ, в которой содержится требование отмены решения Апелляционного суда Гааги от 18 февраля 2020 года", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в пятницу в "Интерфакс".

В ведомстве отметили, что теперь Верховный суд Нидерландов "рассмотрит по существу приведенные РФ доводы о многочисленных юридических ошибках, допущенных апелляционной инстанцией при толковании положений международного права, неправомерном отказе принять во внимание доказательства мошенничества экс-акционеров "ЮКОСа" (они же фактически контролируют истцов), противоречии решения Апелляционного суда Гааги публичному порядку Нидерландов и ЕС".

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