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American Airlines может отправить тысячи сотрудников в неоплачиваемый отпуск

American Airlines может отправить тысячи сотрудников в неоплачиваемый отпуск
Фото: Joe Raedle/Getty Images

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - American Airlines Group Inc., крупнейшая авиакомпания США, предупредила около 13 тыс. сотрудников в стране, что они могут быть отправлены в неоплачиваемый отпуск в течение следующих нескольких недель на фоне сохраняющихся негативных последствий пандемии коронавируса для авиационной отрасли.

В письме для сотрудников компания также раскритиковала темпы вакцинации в США и сообщила, что ожидает сохранения дефицита спроса в течение лета.

Пандемия коронавируса

Решения по поводу неоплачиваемых отпусков вступят в силу 1 апреля или позднее, когда истечет срок действия правительственной программы помощи, сообщила авиакомпания.

Спустя почти пять недель с начала 2021 года "мы находимся в ситуации, аналогичной той, что наблюдалась основную часть 2020 года", сообщило руководство компании.

На фоне продления программы финансовой помощи в конце прошлого года компания "целиком и полностью верила, что летом мы будем эксплуатировать все наши самолеты и нам потребуется команда в полном объеме". "К сожалению, это уже не так", - сказано в сообщении.

"Процесс вакцинации происходит не так быстро, как мы ожидали, а новые ограничения на международный туризм, в соответствии с которыми пассажиры должны предъявлять отрицательный тест на COVID-19, подрывают спрос", - отмечает руководство компании.

Авиакомпания сообщила, что будет договариваться с профсоюзами, "чтобы сделать все возможное для смягчения последствий для рабочих мест в той мере, в которой это возможно".

Профсоюзы призывают Конгресс продлить срок действия помощи до 30 сентября, компания будет содействовать этим инициативам, говорится в сообщении.

Акции American Airlines за прошедшие 12 месяцев подешевели на 38,5%.

Хроника 27 января 2020 года – 05 февраля 2021 годаЭкономический кризис
American Airlines США Коронавирус

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