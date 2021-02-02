Эксперты ВОЗ посетили центр болезней животных в Ухане

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), исследующие происхождение коронавируса, посетили во вторник центр болезней животных в китайском городе Ухане (провинция Хубэй), сообщает агентство Associated Press.

Один из участников команды ВОЗ Питер Дашак – британский зоолог и специалист по зоонозным патогенам – назвал встречу "очень информативной". Он отметил в твиттере, что эксперты ВОЗ встретились сотрудниками, отвечающими за здоровье домашних животных, посетили лаборатории, при этом, как отмечается, были получены ответы в ходе "углубленного" обсуждения. Других подробностей он не привел.

Доктор Майкл Райан, глава ВОЗ по чрезвычайным ситуациям, отметил, что организация продолжает запрашивать дополнительные данные. Он отверг обвинения критиков, которые считают, что любой отчет миссии будет неполным. По его словам, команда "заслуживает поддержки международного сообщества".

В ходе посещения центра эксперты были облачены в полную защитную экипировку. AP отмечает, что неясно, похожи ли эти защитные костюмы на те, которые специалисты надевали ранее при посещении регионального центра по борьбе с болезнями, ключевых больниц и городского рынка морепродуктов в Ухане (этот рынок считался первоисточником коронавируса SARS-CoV-2, ставшего причиной пандемии заболевания COVID-19). За пределами отеля, по дороге в центр и обратно эксперты были в масках и в повседневной одежде.

Команда международных экспертов из 12 стран мира, в которую входит и представитель России, приступила к работе 28 января после того, как отбыла обязательный для всех приезжающих в Китай двухнедельный карантин.

Точная программа работы делегации неизвестна, но, как ожидается, эксперты посетят лаборатории, рынки и больницы, а также Уханьский институт вирусологии. По некоторым версиям, пандемия началась именно в результате утечки коронавируса из Уханьского института вирусологии. Такие предположения, в частности, озвучивал бывший президент США Дональд Трамп. Но большинство ученых все-таки полагают, что COVID-19 имеет зоонозное, а не лабораторное происхождение.