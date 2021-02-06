Румыния получила первую партию вакцины AstraZeneca от COVID-19

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - В Румынии в субботу получили первую партию вакцины из 81,6 тыс. доз против коронавируса компании AstraZeneca, которую будут вводить гражданам от 18 до 55 лет, передают западные СМИ.

"В этом месяце у нас должно быть в общей сложности 600 тыс. доз", - заявил премьер страны Флорин Кыцу журналистам после того, как ему сделали второй укол вакцины против коронавируса.

На вопрос, начал ли Бухарест переговоры о поставке российской вакцины "Спутник V" или китайской вакцины Sinovac, он ответил отрицательно. Вместо этого, по его словам, Румыния может сама производить одну из вакцин, разработанных западными фармацевтическими компаниями.

Румыния, где проживают 19 млн человек, поставила перед собой цель вакцинировать к сентябрю около 10 млн человек. С момента запуска программы вакцинации в декабре более 450 тыс. человек получили по крайней мере одну дозу вакцины.

В Румынии на сегодняшний день зарегистрировано 18,7 тыс. смертей среди тех, у кого выявили коронавирус, всего в стране зарегистрировали более 740 тыс. случаев COVID-19.