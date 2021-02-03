AstraZeneca решила к осени разработать следующее поколение вакцин от COVID-19

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Создатели вакцины от коронавируса из компании AstraZeneca и Оксфордского университета к осени 2021 года могут разработать вакцину нового поколения, которая будет защищать в том числе от новых мутаций вируса, заявили на брифинге ведущий исследователь AstraZeneca Мене Пангалос и профессор Энди Поллард из Оксфорда. Их цитирует BBC News.

По словам профессора, уже есть план по конкретным трансформациям вакцины. Он рассчитывает, что разработка займет немного времени, и для доработки препарата потребуются относительно небольшие испытания.

Эксперты также сказали, что уже готовые вакцины, судя по статистике, все еще эффективны от всех новых штаммов коронавируса, хотя их эффективность уже начала понемногу снижаться.

В Lancet готовится к публикации обзор вакцины AstraZeneca и Оксфордского университета, в котором говорится, что ее применение на 67% снижает заражаемость коронавирусом. Глава Минздрава Мэтт Хэнкок уже назвал эти результаты "совершенно превосходными".

Ранее 3 февраля британская GlaxoSmithKline (GSK) и германская CureVac объявили о планах объединить усилия в разработке вакцины от коронавируса COVID-19, которая будет действовать и против новых штаммов этого вируса.