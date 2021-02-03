В Бельгии не рекомендуют вакцину AstraZeneca для людей старше 55 лет

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Бельгийский регулятор не стал рекомендовать использование вакцины компании AstraZenecа от коронавируса COVID-19 для лиц старше 55 лет, сообщают европейские СМИ.

"Высший совет здравоохранения считает очевидным, что вакцина AstraZeneca - это очень хорошая вакцина для людей в возрасте от 18 до 55 лет", - сказал глава Минздрава страны Франк Вандербрук.

Однако, по его словам, совет принял решение, что пока "нет достаточных данных, чтобы с уверенностью сказать, что она работает так же хорошо у людей старше 55 лет".

Он отметил, что пока это "предварительная рекомендация" и не исключил, что в ближайшие недели будет получена дополнительная информация по этому вопросу.

Власти ЕС в конце января приняли решение допустить до рыночного оборота в Евросоюзе вакцину разработки компании AstraZeneca. Однако ранее немецкие специалисты пришли к выводу, что вакцина этот препарата годится только для людей в возрасте от 18 до 64 лет. В минувшую субботу, 30 января, власти Италии одобрили вакцину, но для лиц старше 55 лет рекомендовали искать альтернативу. В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон отмечал, что этот препарат не особо успешен для людей старше 65 лет.

Вакцина AZD1222 разработана специалистами AstraZeneca совместно с учеными Оксфордского университета. Она является векторной вакциной. Принцип действия векторных вакцин заключается в том, что они содержат ослабленный безобидный вирус и ген коронавируса нового типа.