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Швейцарский регулятор пока не готов одобрить вакцину AstraZeneca

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Швейцарский регулятор Swissmedic счел недостаточными предоставленные компанией AstraZeneca данные и потому пока не выдал разрешения на применение ее вакцины от коронавируса.

Швейцарские СМИ приводят выдержки из заявления Swissmedic, из которых следует, что необходимы дополнительные данные по третьей фазе клинических испытаний, проведенных в Северной и Южной Америке.

Власти ЕС в конце января приняли решение допустить до рыночного оборота в Евросоюзе вакцину разработки компании AstraZeneca. Однако ранее немецкие специалисты пришли к выводу, что вакцина компании AstraZeneca годится только для людей в возрасте от 18 до 64 лет. В минувшую субботу власти Италии одобрили вакцину, но для лиц старше 55 лет рекомендовали искать альтернативу. В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон отмечал, что этот препарат не особо успешен для людей старше 65 лет.

Вакцина AZD1222 разработана специалистами фармацевтической компании AstraZeneca совместно с учеными Оксфордского университета. Она является векторной вакциной. Принцип действия векторных вакцин заключается в том, что они содержат ослабленный безобидный вирус и ген коронавируса нового типа.

Швейцария Коронавирус AstraZeneca

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