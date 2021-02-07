В Тбилиси прошла акция против антивирусных ограничений

Протестующие требуют отменить комендантский час

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Акция протеста с участием лидеров оппозиционных партий проходит в Тбилиси, манифестанты требуют отмены действующего в городах страны комендантского часа, введенного правительством в связи с распространением COVID-19.

Участники акции, собравшись у здания парламента, начали "Марш неповиновения" и прошли несколько километров по улицам Тбилиси, сообщают грузинские СМИ.

Как заявил журналистам начальник патрульной полиции Грузии Ваша Сирадзе, все нарушители правопорядка будут наказаны.

Сквер на набережной Куры, где собрались протестующие, оцеплен полицейскими.

Согласно данным грузинского Минздрава, в Грузии за минувшие сутки коронавирус выявили у 602 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 261 620. Число жертв коронавирусной инфекции увеличилось до 3 269 человек, за минувшие сутки скончалось еще 11 человек. Число выздоровевших составляет 252 815 человек.