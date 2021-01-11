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Турпоток из России в Грузию в 2020 году сократился в семь раз

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - В 2020 году Грузию посетили 209 200 россиян, что на 85,8%, или в 7 раз меньше, чем в 2019 году, сообщила Национальная администрация туризма республики. Россияне за год по количеству поездок в Грузию переместились со второй позиции на четвертую.

Экономический кризис

По численности турпотока в Грузию в 2020 году первые три места заняли Турция, откуда прибыли 335 900 человек (снижение за год в 3,4 раза), Азербайджан (295 200 человек, снижение в 5,2 раза) и Армения (261 300 туристов, снижение в 5,2 раза).

Всего в прошлом году Грузию посетили 1 749 300 иностранцев, что в 5,3 раза меньше, чем в 2019 году. Из-за пандемии COVID-19 в Грузии с 21 марта закрыты для пассажиров как воздушные, так и сухопутные и морские границы страны. Можно перевозить только грузы, также страна принимает граждан Грузии и иностранцев, которые в основном летают чартерными рейсами.

Власти Грузии рассчитывали с 1 июля открыть страну для туристов и восстановить регулярное международное авиасообщение с другими странами, однако это решение из-за эпидемиологической ситуации в стране и мире уже четырежды откладывалось. Исключение было сделано только на полеты в Париж, Мюнхен и Ригу. С ноября было решено возобновить регулярное сообщение еще по 10 зарубежным направлениям, но из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, как грузинским, так и иностранным авиакомпаниям пришлось отменить или отложить на определенное время уже запланированные авиарейсы.

Грузию, население которой составляет 3,7 млн человек, в 2019 году посетило рекордное количество иностранцев - 9 358 000 человек, что на 7,8% больше, чем в 2018 году. Турпоток из России тогда вырос на 4,8%, до 1 471 600 человек.

Хроника 09 января 2020 года – 11 января 2021 годаПандемия коронавируса
Грузия коронавирус

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