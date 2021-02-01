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Грузинский актер и певец Темур Циклаури скончался от коронавируса

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Известный грузинский актер, солист популярного в советское время вокально-инструментального ансамбля "Иверия" Темур Циклаури скончался в возрасте 75 лет от заражения коронавирусом в военном госпитале города Гори, сообщают в понедельник грузинские СМИ.

В госпитале на лечении Циклаури находился почти пять недель, но спасти его врачам не удалось.

Многие советские зрители запомнили телевизионный фильм-мюзикл "Арго" ("Веселая хроника опасного путешествия"), в котором роль царя Аета исполнял Циклаури. В фильме о путешествии аргонавтов в Колхиду также участвовали Александр Абдулов и Леонид Ярмольник.

Хроника 09 января 2020 года – 01 февраля 2021 годаПандемия коронавируса
Темур Циклаури Грузия Коронавирус

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