Грузинский актер и певец Темур Циклаури скончался от коронавируса

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Известный грузинский актер, солист популярного в советское время вокально-инструментального ансамбля "Иверия" Темур Циклаури скончался в возрасте 75 лет от заражения коронавирусом в военном госпитале города Гори, сообщают в понедельник грузинские СМИ.

В госпитале на лечении Циклаури находился почти пять недель, но спасти его врачам не удалось.

Многие советские зрители запомнили телевизионный фильм-мюзикл "Арго" ("Веселая хроника опасного путешествия"), в котором роль царя Аета исполнял Циклаури. В фильме о путешествии аргонавтов в Колхиду также участвовали Александр Абдулов и Леонид Ярмольник.