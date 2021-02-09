Боррель счел, что доставил неудобство властям РФ разговорами о Навальном

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Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель высказал мнение, что во время визита в РФ поставил российские власти в неудобное положение, говоря о ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным.

"Для российских властей было неудобно видеть кого-то, кто приехал на место и лично в откровенной манере выразил, то, что неоднократно было сказано через коммюнике. Действительно, это не было удобным для них", - сказал Боррель во вторник в Европарламенте, отвечая на заявления о несвоевременности и бесполезности своего визита в Россию.

"Я думаю, что, исходя из того, что права человека и общественные свободы находятся в центре нашего политического проекта, ситуация Навального и российской оппозиции требовала твердого и энергичного личного присутствия на месте", - отметил он.

"В то же время я считаю, что есть темы, в отношении которых необходимо найти области сотрудничества. Но для сотрудничества нужны две стороны. Если российские власти не пожелали пойти по этому пути, и мы приняли это к сведению, нужно будет искать другой способ развивать эти отношения. Вопреки всему", - заявил высокий представитель ЕС.

Визит, по его убеждению, позволил лучше узнать, "на какой территории действовать и какая реакция может проявляться с российской стороны".

По словам Борреля, важнейший вывод, который следует сделать из его визита в Москву, заключается в том, что страны Евросоюза должны проявлять единство и решительность в отношениях с Россией, не отказываясь от поиска сотрудничества с ней.

"Речь идет о том, чтобы действовать в единстве и решительно, потому что автократические, авторитарные страны считают, что демократии слабы, по сути слабы", - заявил он.

Однако, по его словам, падение берлинской стены и развал СССР свидетельствуют как раз о том, что в демократических странах единство превалирует над разногласиями, а разногласия, считает он, только послужат интересам Кремля.

"Нельзя позволить, чтобы наши разногласия ослабили нас. И в этом случае, как и в других, то, что надо строить как до, так и после моей поездки в Россию, это единство государств-членов и единство действий европейских институтов", - отметил Боррель, который подвергся на заседании Европарламента жесточайшей критике явного большинства выступавших евродепутатов, расценивших его визит в Москву как провал и унижение Евросоюза.

Он полагает, что уже сейчас на уровнях Совета ЕС по иностранным делам и Евросовета необходимо заняться серьезным анализом дальнейшего подхода к России.

"Так как неизбежно нужно будет разговаривать с российской стороной", - подчеркнул он.