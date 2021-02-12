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"Спутник V" зарегистрирован в Черногории и Сент-Винсенте и Гренадинах

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Вакцина "Спутник V" зарегистрирована еще в двух странах - Черногории и стране Карибского бассейна - Сент-Винсент и Гренадины.

Как сообщает РФПИ, общее количество стран, одобривших применение вакцины "Спутник V", достигло 26.

Сент-Винсент и Гренадины стали первым островным государством Карибского бассейна, где зарегистрирована вакцина "Спутник V".

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Регистрация в Черногории и Сент-Винсенте и Гренадинах осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA) без проведения дополнительных клинических исследований на территории государства. "Спутник V" входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами (вакцина Pfizer в настоящее время зарегистрирована в 35 странах, AstraZeneca - в 31, Moderna - в 14).

В настоящее время "Спутник V" зарегистрирован также в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии и Бахрейне.

Хроника 09 января 2020 года – 12 февраля 2021 годаПандемия коронавируса
РФПИ Гвинея Спутник V Sputnik V Черногория Сент-Винсент и Гренадины

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