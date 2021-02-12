Куба объявила об успешных испытаниях собственной вакцины против COVID-19

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - На объектах кубинского холдинга BioCubaFarma начались испытания двух из четырех разрабатываемых в стране вакцин от COVID-19 - "Соберана-02" и CIGB-66, сообщило кубинское телевидение.

Директор Института вакцин "Финли" Висенте Бенкомо сообщил в эфире, что клинические испытания идут хорошо, уже изготовлено 150 тысяч доз вакцины "Соберана-02", и предположительно в марте, начнется заключительная фаза испытаний, как этой вакцины, так и CIGB-66. Если испытания закончатся успешно, "Соберана-02" будет доступна для широкого использования в апреле.

Куба пока проводит лишь клинические испытания, массовая вакцинация пока не начата, однако ожидается, что большинство из 11 млн жителей острова можно будет вакцинировать до конца 2021 года.

С начала эпидемии COVID-19 на Кубе было выявлено более 35,7 тысячи случаев заражения коронавирусом, 253 человека скончались, 30,7 тысячи пациентов переболели и выздоровели.