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Куба начнет требовать у туристов отрицательные тесты на COVID-19

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Туристам, в том числе россиянам, для въезда на Кубу понадобятся отрицательные результаты теста на COVID-19, сообщил "Интерфаксу" советник по туризму посольства Кубы в РФ Хуан Карлос Эскалона Пельисер.

"Куба вводит обязательные отрицательные тесты для всех иностранных туристов, их нужно будет сделать до прибытия в страну. Мы пока ждем подтверждения от Гаваны относительно того, когда это произойдет. Вероятно, требование вступит в силу 1 января 2021 года, но для россиян правило начнет действовать 15 числа - после новогодних праздников", - сказал он.

В распоряжении "Интерфакса" также есть протокол министерства здравоохранения страны от 20 декабря, где сообщается о скором введении тестов для туристов, которые нужно сделать до прибытия на Кубу.

Как отмечают в Минздраве, требование предоставить отрицательный анализ на COVID-19 для въезда вводится в дополнение к уже существующему порядку тестирования всех иностранцев при пересечении границы. Подобное ужесточение связано с ухудшением эпидемиологической ситуации в мире и ростом числа завозных случаев коронавируса.

Россия возобновила полеты на Кубу 15 октября, но только на небольшие острова, в Гавану же туристы пока летать не могут. Всем въезжающем по прилету измеряют температуру и делают ПЦР-тест на коронавирус, его результат приходит через сутки. До результата теста путешественник живет в своем отеле в обычном режиме, но носит маску.

С 1 декабря для всех прибывающих на Кубу пассажиров введен новый санитарный сбор в размере $30 для покрытия стоимости теста на коронавирус. Его не нужно оплачивать отдельно, сбор включен в стоимость авиабилета.

Также туристам нужно иметь страховку с покрытием лечения от COVID-19. Если ее не будет, то путешественнику при въезде в страну придется купить кубинскую медстраховку за $30.

Куба коронавирус

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