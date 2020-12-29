Куба планирует вакцинацию собственным препаратом от COVID в 2021 году

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - На Кубе рассчитывают запустить в первой половине следующего года массовую кампанию по вакцинации населения от коронавируса с использованием разработанного в стране препарата, сообщают латиноамериканские СМИ.

По словам Висенте Бенкомо, директора кубинского Института имени Финлея, специализирующегося на исследовании и производстве вакцин, "вакцинация населения возможна в первой половине 2021 года".

В данном учреждении ведутся разработки двух вакцин: Soberana01 и Soberana02. Soberana01 завершает первый этап клинических испытаний, Soberana02 вышла на вторую фазу исследований.

За время пандемии на Кубе медики зафиксировали 11,4 тыс. случаев заражения COVID-19, 143 человека скончались.