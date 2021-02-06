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Куба вводит карантин для въезжающих из-за рубежа

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Куба с 6 февраля вводит обязательный карантин для всех прибывающих на остров, но российские организованные туристы не обязаны будут его проходить.

"Ситуация с коронавирусом на Кубе сейчас самая сложная за все время, поэтому c 6 февраля вводится обязательный 5-дневный карантин по въезду. Изоляцию должны будут пройти самостоятельные туристы и кубинцы. Организованных путешественников, которые отправляются на курорты Кайо-Коко и Кайо-Гильермо, это не коснется", – сообщил "Интерфаксу" советник по туризму посольства Кубы в РФ Хуан Карлос Эскалона Пельисер.

Пельисер уточнил, что отбывать изоляцию самостоятельные туристы будут в отелях за свой счет, в свою очередь граждане Кубы смогут пройти карантин в специальных центрах бесплатно. Предварительно эти меры продлятся 15-21 день. Власти Кубы ждут пика заражений в середине февраля. Одновременно с ним стартует вакцинация.

Авиасообщение между Россией и Кубой открылось в конце октября, с начала ноября туроператоры развернули чартерные программы. Рейсы выполняются только в аэропорт острова Кайо-Коко, на большой остров туристам въезжать запрещено.

Россиянам для въезда на Кубу требуется отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, который нужно сделать не раньше 72 часов до поездки. Анализ возьмут повторно по прилете. Его обязаны сдать даже те, кто прошел вакцинацию. Кроме того, туристы должны подтвердить наличие медицинской страховки от COVID-19 или купить ее в аэропорту за $30. При выезде все желающие могут пройти ПЦР-тесты за $30. Туристов обяжут носить маски в отелях.

COVID-19 коронавирус Куба Россия

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