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На Кубе заявили о высокой эффективности собственной COVID-вакцины

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Эффективность комбинации двух доз вакцин "Соберана 2" и одной дозы "Соберана Плюс" кубинского производства составляет 91,2%, сообщил директор гаванского Института вакцин "Финли" Висенте Бенкомо на встрече рабочего комитета правительства по предотвращению распространения COVID-19.

Кубинская газета "Гранма" напоминает, что на разработку вакцины "Соберана 2" ушло 59 недель. В настоящее время она находится на последнем этапе клинических испытаний.

"Соберана 2" - это уже вторая вакцина кубинского производства, которая находится на завершающей стадии клинических испытаний. В конце июня компания "БиоКубаФарма" объявила, что трехдозовая вакцина "Абдала 92", разработанная Центром генной инженерии и биотехнологии Кубы, эффективна от COVID-19 на 92%.

Кубинские ученые разрабатывают в настоящее время пять разных видов вакцин от COVID-19.

"Гранма" отмечает, что для признания в ВОЗ эффективность вакцины должна быть выше 50%.

С момента начала пандемии COVID-19 на Кубе выявлено 218,4 тыс. случаев заражения, 1430 пациентов скончались, около 196 тыс. человек выздоровели.

Хроника коронавируса. Июль.

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