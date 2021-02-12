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Белорусскому оппозиционеру Знаку предъявлено обвинение в заговоре

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - В Белоруссии члену президиума Координационного совета оппозиции адвокату Максиму Знаку предъявлено обвинение в заговоре с целью захвата власти неконституционным путем (ч. 1 ст. 357 УК) и в создании экстремистского формирования (ч. 1 ст. 361-1 УК), написал в Telegram адвокат Знака Дмитрий Лаевский.

Эти обвинения ему предъявили 10 февраля, в дополнение к тому обвинению, которое было с сентября, - публичным призывам к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности (ч. 3 ст. 361 УК).

"Никаких законных оснований ни для одного из обвинений нет", - подчеркнул Лаевский.

Знака задержали 9 сентября 2020 года. 18 сентября ему предъявили обвинения в призывах к нанесению ущерба нацбезопасности. Протестуя против уголовного преследования, он некоторое время держал голодовку.

В конце декабря 2020 года Генпрокуратура возбудила против Знака и других оппозиционеров уголовные дела по фактам создания экстремистского формирования и руководства им, финансирования его деятельности с целью захвата государственной власти неконституционным путем.

Координационный совет белорусской оппозиции был сформирован в середине августа на фоне массовых протестов против фальсификации итогов президентских выборов и против насилия к протестующим. Задачей совета было подготовить транзит власти и организовать новые, честные выборы.

В президиум совета вошли нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич, международный медиатор Лилия Власова, представитель стачкома Минского тракторного завода (МТЗ) Сергей Дылевский, Знак, доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова, координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова, экс-директор Купаловского театра и экс-дипломат Павел Латушко. Большинство членов президиума были вынуждены покинуть Белоруссию, либо были арестованы.

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