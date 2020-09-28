Белорусский оппозиционер Знак решил выходить из голодовки

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции, адвокат Максим Знак, объявивший голодовку в СИЗО № 1, постепенно возобновляет прием пищи, сообщил порталу tut.by защитник Дмитрий Лаевский.

"В выходные Максим начал подготовку к выходу из голодовки. Сегодня в СИЗО принята медицинская передача с поддерживающими средствами. Сейчас Максим постепенно возобновляет прием пищи", - сказал Лаевский.

Как отметил защитник, ранее Знак "ощутил огромную волну поддержки - начиная с того, как поддержали коллеги-адвокаты, подав десятки ходатайств о личном поручительстве и придя в суды обеих инстанций, и заканчивая огромным количеством комментариев, обращений и писем людей".

"Такое количество добрых слов впечатляет. Его мужественный поступок заметили, это внесет вклад в утверждение значимости права в обществе", - отметил Лаевский.

Знак был задержан 9 сентября, 18 сентября ему предъявили обвинение по ч. 3 ст. 361 УК (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии). В знак несогласия с обвинениями адвокат объявил голодовку.