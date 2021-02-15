Число случаев заражения COVID в мире превысило 108,8 млн

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире с начала пандемии на утро понедельника составило 108 812 060, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний увеличилось за сутки до 2 399 789, выздоровели более 80 млн человек.

В число стран с 5 млн и более инфицированных COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено 27 639 538 зараженных COVID-19, зафиксировано 485 322 летальных исхода, излечились около 18 млн человек.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии составило 10 916 589, число скончавшихся - 155 732, поправились около 11 млн человек.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Там за время пандемии зарегистрировано 9 834 513 заболевших, из них умерли 239 245, вылечились более 8,7 млн.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро понедельника 309,4. В США на 1 млн жителей скончались 1 497 человек, в Индии - 112, в Бразилии - 1 121.