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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:47Заразились
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Лондон усомнился в полном доступе ВОЗ в Ухане к данным о COVID-19

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Британские власти разделяют ранее звучавшие опасения по поводу того, обладала ли миссия Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в китайском Ухане полным доступом к информации о начальной стадии пандемии коронавируса COVID-19, заявил в воскресенье глава МИД Великобритании Доминик Рааб.

"Мы разделяем опасения, полностью ли с ними сотрудничали, получили ли они нужные ответы, так что мы будем добиваться свободного доступа (к информации - ИФ), получения всех данных, что нужны для ответа на вопросы, которые, как я полагаю, большинство людей хотят услышать по поводу вспышки вируса", - приводит The Guardian слова министра, комментировавшего реакцию США на доклад ВОЗ по расследованию в Ухане.

В свою очередь телерадиокорпорация BBC отмечает, что накануне микробиолог Доминик Дайер заявил: специалисты ВОЗ запрашивали у китайской стороны исходные данные по 174 ранним случаям болезни, но получили лишь их обобщение.

Однако другой член команды профессор Джон Уотсон заявил BBC, что оценка Дайера не "характеризует всю миссию в целом", и что специалисты, несмотря на ограничения, "видели очень много именно касательно этих 174 случаев". Он пояснил, что речь идет лишь о начале процесса расследования.

Накануне советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан призвал Китай обнародовать всю имеющуюся в его распоряжении информацию о происхождении коронавируса COVID-19.

Говоря о расследовании ВОЗ о происхождении коронавируса, он отметил, что у США есть вопросы по поводу ряда выводов, в частности - "насчет того, каким образом они были сделаны".

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В ответ в посольстве КНР в США указали, что власти Штатов выдвигают обвинения против других стран в связи с пандемией COVID-19, однако именно действия Вашингтона оказали негативный эффект на международные усилия по борьбе с этой эпидемиологической угрозой.

ВОЗ в Ухане

В феврале группа экспертов ВОЗ в сопровождении китайских коллег посетила китайский город Ухань, в котором в конце 2019 года медики впервые обнаружили следы COVID-19.

По итогам поездки в ВОЗ заявили, что вопрос о происхождении вируса все еще остается открытым. При этом специалисты назвали маловероятной версию о том, что вирус изначально хранился в лаборатории в Ухане, а затем каким-то образом начал распространяться за ее пределами.

Версию о лабораторном происхождении коронавирусной инфекции озвучивали, в частности, в администрации предыдущего президента США Дональда Трампа.

Ухань спустя год после начала пандемии

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Хроника 09 января 2020 года – 14 февраля 2021 годаПандемия коронавируса
Великобритания ВОЗ Китай Ухань Коронавирус

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