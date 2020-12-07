Еще один человек заочно арестован за убийство майора Филипова в Сирии
Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест гражданина Сирии, причастного к гибели пилота Су-25СМ - заместителя командира эскадрильи штурмового авиаполка Восточного военного округа гвардии майора Романа Филипова.
Пресс-секретарь суда Ирина Софинская уточнила, что заочно арестован Абдель Саттар Абдул Гафур ас-Сыях.
С июля 2018 года Басманный суд Москвы выдал санкцию на заочный арест уже 16 сирийцев, причастных к гибели российских военнослужащих в Сирии. Все они объявлены в международный розыск.
По данным СК, все фигуранты уголовного дела являются участниками запрещенной в РФ террористической организации "Джебхат ан-Нусра" (Хайят Тахрир аш-Шам).
Как ранее сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом расследования, уголовные дела о гибели в Сирии пилотов Олега Пешкова и Романа Филипова, а также морского пехотинца Александра Позынича объединены в единое производство.
Су-24М Пешкова был сбит 3 ноября 2015 года турецким истребителем вблизи сирийско-турецкой границы в районе горной Латакии. Экипаж самолета катапультировался. Пешков погиб во время приземления на парашюте, его обстреляли боевики с земли. Пилоту посмертно присвоено звание Героя России.
При проведении операции по эвакуации летчиков Су-24М погиб морпех-контрактник Позынич.
3 февраля 2018 года боевики сбили из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) российский штурмовик Су-25СМ в зоне деэскалации "Идлиб". Пилот Филипов катапультировался, после приземления вступил бой, был тяжело ранен, а затем подорвал себя гранатой, чтобы не попасть в плен. Он также удостоен звания Героя России посмертно.