Еще один человек заочно арестован за убийство майора Филипова в Сирии

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест гражданина Сирии, причастного к гибели пилота Су-25СМ - заместителя командира эскадрильи штурмового авиаполка Восточного военного округа гвардии майора Романа Филипова.

Пресс-секретарь суда Ирина Софинская уточнила, что заочно арестован Абдель Саттар Абдул Гафур ас-Сыях.

С июля 2018 года Басманный суд Москвы выдал санкцию на заочный арест уже 16 сирийцев, причастных к гибели российских военнослужащих в Сирии. Все они объявлены в международный розыск.

По данным СК, все фигуранты уголовного дела являются участниками запрещенной в РФ террористической организации "Джебхат ан-Нусра" (Хайят Тахрир аш-Шам).

Как ранее сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом расследования, уголовные дела о гибели в Сирии пилотов Олега Пешкова и Романа Филипова, а также морского пехотинца Александра Позынича объединены в единое производство.