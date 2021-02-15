Что случилось этой ночью: понедельник, 15 февраля

Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Сафронов раскрыл подробности работы с предполагаемым вербовщиком. Журналист писал материалы для проекта чешского коллеги, надеясь заработать на них в будущем. По его словам, все написанное было компиляцией данных из открытых источников.

– Правительство попробует сэкономить 120 миллиардов рублей через объединение ПФР, ФСС и ФОМС. По информации "Известий", нового главу Пенсионного фонда России выбрали для объединения с Фондом соцстрахования. Объединение крупных структур поможет сократить расходы на их управление.

– Роспотребнадзор зарегистрировал первый в мире тест для британского COVID-19. Создатели утверждают, что система не будет давать ложноположительных результатов. Новый штамм зафиксировали в Великобритании в декабре прошлого года.

– Данные пациентов частных клиник планируется хранить на портале госуслуг. Граждане смогут предоставить информацию любому лечащему врачу. Минздрав надеется таким образом повысить качество медицинской помощи.