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На авианосце ВМС США "Теодор Рузвельт" вновь выявлены случаи COVID-19

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Три моряка на борту американского авианосца "Теодор Рузвельт", согласно результатам тестирования на коронавирус, заражены COVID-19, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на командование ВМС США.

Менее года назад вспышка коронавирусной инфекции на корабле вынудило командование вывести его на отстой на базе в Гуаме.

В заявлении ВМС говорится, что у инфицированных не было симптомов заболевания, но они и все контактировавшие с ними изолированы. На "Теодоре Рузвельте" применяется "агрессивная стратегия смягчения последствий", включая обязательное ношение масок, социальное дистанцирование, а также соблюдение мер гигиены, уточняет агентство.

"Тихоокеанский флот США принимает все возможные меры для защиты здоровья наших военных", - говорится в заявлении флота.

В прошлом году положительные тесты на коронавирус сдали более 1 тыс. членов экипажа "Теодор Рузвельт", один матрос скончался. В конечном итоге все 4,8 тыс. членов экипажа были отправлены на остров Гуам на несколько недель карантина.

ВМС США Теодор Рузвельт Коронавирус

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