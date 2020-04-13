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Член команды авианосца "Теодор Рузвельт" умер от коронавируса

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Моряк с авианосца USS Theodore Roosevelt (CVN 71) ("Теодор Рузвельт"), который одним из первых заболел коронавирусом на борту, скончался от инфекции, сообщили в понедельник ВМС США.

"Моряк, приписанный к "Теодору Рузвельту", который 9 апреля был доставлен в отделение интенсивной терапии военно-морского госпиталя США на Гуаме, 13 апреля умер от связанных с COVID осложнений", - говорится в сообщении ВМС.

https://www.interfax.ru/world/703371

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Положительный тест на коронавирус у него был получен еще 30 марта. После этого его сняли с борта авианосца и поместили в изоляцию с четырьмя другими моряками с "Теодора Рузвельта", у которых была также выявлена инфекция.

По сообщению ВМС США, сейчас уже у 585 членов команды авианосца обнаружен коронавирус. Практически каждый десятый моряк на авианосце заболел COVID-19. На данный момент протестировано 92% членов команды. У 3724 моряков исследование на вирус дало отрицательный результат.

Как сообщалось, в конце марта из-за вспышки коронавируса на борту авианосец экстренно направили на базу на острове Гуам в западной части Тихого океана. В общей сложности 3967 моряков сошли на берег на Гуаме и находятся на карантине.

Сейчас число заболевших моряков авианосца составляет 65% ото всех 890 инфицированных COVID-19 в ВМС США.

США

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