На двух боевых кораблях ВМС США произошла вспышка COVID-19

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Среди членов экипажей десантно-вертолётного корабля-дока USS San Diego (LPD-22) и ракетного крейсера Sea USS Philippine Sea (CG-58) ВМС США, находящихся на Ближнем Востоке, произошла вспышка коронавируса, сообщил 5-й оперативный флот.

Выявлено более десятка заболевших моряков и морских пехотинцев на каждом корабле. Они изолированы. Врачи пытаются установить источник распространения заболевания, а также тех, с кем больные контактировали.

На десантном корабле USS San Diego находится около 600 моряков и морпехов. Команда крейсера USS Philippine Sea состоит из 360 человек. Все они сейчас проходят тестирование.

Оба корабля в экстренном порядке зашли на базу в Бахрейне. На берег личный состав не сходит.