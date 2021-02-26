Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:07Заразились
на 26.02В России 4 223 186+11 086В мире 113 001 412+447 111

На двух боевых кораблях ВМС США произошла вспышка COVID-19

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Среди членов экипажей десантно-вертолётного корабля-дока USS San Diego (LPD-22) и ракетного крейсера Sea USS Philippine Sea (CG-58) ВМС США, находящихся на Ближнем Востоке, произошла вспышка коронавируса, сообщил 5-й оперативный флот.

Выявлено более десятка заболевших моряков и морских пехотинцев на каждом корабле. Они изолированы. Врачи пытаются установить источник распространения заболевания, а также тех, с кем больные контактировали.

На десантном корабле USS San Diego находится около 600 моряков и морпехов. Команда крейсера USS Philippine Sea состоит из 360 человек. Все они сейчас проходят тестирование.

Оба корабля в экстренном порядке зашли на базу в Бахрейне. На берег личный состав не сходит.

США коронавирус

Новости по теме

Новости

Байден исключил признание Крыма российским

Байден исключил признание Крыма российским
Пандемия коронавируса

"Спутник V" зарегистрировали в Молдавии

Таиланд начал снимать COVID-ограничения в курортных провинциях

Таиланд начал снимать COVID-ограничения в курортных провинциях
Пандемия коронавируса

Путин обсудил с канцлером Австрии возможность поставки "Спутника V"

Путин обсудил с канцлером Австрии возможность поставки "Спутника V"

Лавров заявил, что США сообщили военным РФ об ударе по Сирии всего за 5 минут

Лавров заявил, что США сообщили военным РФ об ударе по Сирии всего за 5 минут

Лукашенко заверил, что не передаст своим сыновьям президентскую власть

Лукашенко заверил, что не передаст своим сыновьям президентскую власть

Президент Азербайджана не исключил подписания мирного договора с Арменией

Участки лесов Амазонии выставлены на продажу на Facebook

Участки лесов Амазонии выставлены на продажу на Facebook

Выехавшие из КНДР на дрезине российские дипломаты вылетели в Москву

ФБР предложило $250 тыс. за данные о россиянине из дела о вмешательстве в выборы

ФБР предложило $250 тыс. за данные о россиянине из дела о вмешательстве в выборы
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');