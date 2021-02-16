В Мьянме предъявили второе обвинение задержанной Аун Сан Су Чжи

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Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы Мьянмы во вторник выдвинули второе обвинение в отношении задержанного при военном перевороте госсоветника Аун Сан Су Чжи. Об этом сообщают западные СМИ со ссылкой на ее адвоката.

По словам адвоката, теперь Аун Сан Су Чжи обвиняют в нарушении закона о ликвидации чрезвычайных ситуаций. Первое обвинение госсоветнику было предъявлено 3 февраля в связи с нелегальным экспортом и эксплуатацией портативных радиостанций.

Юрист сообщил, что Аун Сан Су Чжи предстала перед судом посредством видеоконференции из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса, однако адвокаты не смогли присутствовать, поскольку им не выдали разрешения на это.

На вопрос о состоянии здоровья госсоветника, адвокат ответил: "Отсутствие новостей – хорошие новости. Мы не слышали и не получали плохих новостей".

Он добавил, что следующие судебные слушания назначены на 1 марта.

3 февраля полиция также выдвинула обвинения в отношении президента Вин Мьина за нарушение закона о ликвидации чрезвычайных ситуаций, в частности, за нарушения правил по борьбе с коронавирусом COVID-19.

Накануне сообщалось, что военные Мьянмы задействуют дополнительные силы, включая бронетехнику, и временно отключают доступ к интернету в связи с непрекращающимися в крупнейших городах страны акциями протеста против военного переворота.

В Мьянме 1 февраля произошел военный переворот. Главнокомандующий вооруженными силами Мин Аунг Хлайну объединил в своих руках законодательную, исполнительную и судебную власть, а исполняющим обязанности президента был назначен вице-президент Мьинт Шве.

Военные объявили чрезвычайное положение сроком на один год и задержали госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи, президента Вин Мьина, а также других высокопоставленных чиновников за неспособность расследовать "фальсификацию выборов" 8 ноября 2020 года.

Срок задержания Аун Сан Су Чжи должен был завершиться в понедельник, но был продлен до 17 февраля. Между тем, как утверждает агентство Associated Press, освобождение Аун Сан Су Чжи является основным требованием протестующих.

Послы США, Канады и 12 европейских стран призвали силы безопасности Мьянмы воздержаться от насилия против протестующих. В американском посольстве также посоветовали гражданам США переждать период нестабильности в безопасном месте и не нарушать введенный властями комендантский час.

Генсек ООН Антониу Гутерриш также призвал власти пустить в страну спецпосланника ООН по Мьянме Кристин Шранер Бургенер для оценки ситуации.

На прошлой неделе президент США Джо Байден подписал указ о подготовке санкций против лидеров военного переворота в Мьянме. Позже Минфин США сообщил, что главнокомандующий вооруженными силами Мьянмы Мин Аунг Хлайн, его заместитель Со Вин и еще восемь бывших и нынешних военных чинов оказались под санкциями США.