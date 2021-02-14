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В Мьянме люди снова вышли на протест против военного переворота

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - В воскресенье десятки тысяч жителей Мьянмы вышли на улицы главных городов, чтобы вновь протестовать против произошедшего в стране военного переворота, сообщают региональные СМИ.

Оппозиционные демонстрации продолжаются девятый день подряд.

Студенты технических специальностей прошли через центр крупнейшего города страны Янгона, неся плакаты с требованием освободить госсоветника Аун Сан Су Чжи. По улицам также медленно проследовала колонна автобусов, которые сигналили в знак протеста.

Демонстранты выкрикивали требования к властям "прекратить похищать людей по ночам".

В столице страны Нейпьидо в ходе акции протеста проехал конвой автомобилей и мотоциклов.

По данным правозащитников, после переворота в стране задержаны более 384 человек.

Между тем, по данным СМИ, тревогу у местных жителей также вызывает объявленная властями амнистия, под которую подпали 23 314 заключенных, и возможный рост преступности из-за освобождения значительного числа осужденных. Так, в субботу вечером в целях безопасности население в Янгоне и Мандалае стали формировать группы для наблюдения за обстановкой на улицах. Кроме того, жители патрулируют кварталы, опасаясь рейдов сил безопасности с целью арестов, отмечают СМИ.

Также накануне власти вновь ввели в действие закон, требующий от граждан сообщать о ночных гостях и позволяющий силам безопасности задерживать подозрительных лиц и обыскивать объекты частной собственности без предписания суда.

Военный переворот в Мьянме

В Мьянме 1 февраля произошел военный переворот. Главнокомандующий вооруженными силами Мин Аунг Хлайну объединил в своих руках законодательную, исполнительную и судебную власть, а исполняющим обязанности президента был назначен вице-президент Мьинт Шве.

Военные объявили чрезвычайное положение сроком на один год и задержали госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи, президента Вин Мьина, а также других высокопоставленных чиновников за "фальсификацию выборов" 8 ноября 2020 года.

События в Мьянме вызвали международное осуждение. Ряд стран, в частности, США, Австралия, Великобритания, а также власти ЕС и руководство ООН призвали военных освободить задержанных чиновников и уважать результаты выборов.

Мьянма

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