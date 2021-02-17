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Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в Габоне

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Габон зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

"РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" Министерством здравоохранения Габонской Республики. Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA). Габон стал 29-й страной мира и 4-м государством Африканского континента, одобрившим вакцину "Спутник V", - говорится в сообщении РФПИ в среду.

В настоящее время применение "Спутника V" одобрено также в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане и Узбекистане.

Хроника коронавируса. Февраль.

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Хроника 09 января 2020 года – 17 февраля 2021 годаПандемия коронавируса
Спутник V РФПИ Габон Коронавирус

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