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Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в Узбекистане

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Узбекистан зарегистрировал вакцину "Спутник V", сообщает Российский фонд прямых инвестиций.

В настоящее время "Спутник V" зарегистрирован в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах и Казахстане.

Узбекистан Спутник V Российский фонд прямых инвестиций РФПИ

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