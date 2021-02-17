Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в Узбекистане
Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Узбекистан зарегистрировал вакцину "Спутник V", сообщает Российский фонд прямых инвестиций.
В настоящее время "Спутник V" зарегистрирован в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах и Казахстане.