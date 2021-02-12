Казахстан зарегистрировал "Спутник V"

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Казахстан зарегистрировал российскую вакцину против коронавируса COVID-19 "Спутник V", сообщает в пятницу Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

"Казахстан стал 27-й страной, зарегистрировавшей вакцину "Спутник V", - говорится в сообщении в твиттере производителя вакцины.

В настоящее время "Спутник V" зарегистрирован также в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории и Сент-Винсенте и Гренадинах.