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США выделят ВОЗ более $200 млн после своего возвращения в организацию

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Глава госдепа США Энтони Блинкен в среду заявил, что Вашингтон выделит свыше $200 млн Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) до конца месяца.

"Сегодня я рад подтвердить, что к концу этого месяца США намерены выплатить более $200 млн", - сказал Блинкен на заседании СБ ООН, говоря о ВОЗ.

"Это ключевой шаг в выполнении наших финансовых обязательств в качестве члена ВОЗ", - добавил он.

Блинкен отметил, что каждая страна должна вносить вклад в борьбу с пандемией.

Прежняя американская администрация приняла решение покинуть ВОЗ, однако американский президент Джо Байден вскоре после прихода к власти вернул США в эту организацию.

США ВОЗ

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